البحرين تدين اقتحام الأقصى: انتهاك لقواعد القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأدانت مملكة البحرين "قيام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ونواب في الكنيست ومتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي".وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صدر عنها، الخميس، "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القرارات الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، ووقف أي ممارسات عنصرية أو استفزازية من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار".وجددت موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التهدئة وعدم التصعيد، ودفع عملية السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.