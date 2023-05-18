شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تنظّم زيارة لطلبة ومدرسي برنامج الهندسة الكيميائيّة إلى موقع مصفاة البترول الأردنية

جامعة النجاح الوطنية تنظّم زيارة لطلبة ومدرسي برنامج الهندسة الكيميائيّة إلى موقع مصفاة البترول الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
حرصاً منها على تقديم أفضل ما لديها من تعليم نوعي، وتزويد طلبتها بأفضل المهارات العمليّة والعلميّة، وتحقيقاً لرؤيتها بتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية وإدماج الطلبة في سوق العمل، قامت جامعة النجاح الوطنيّة بتنظيم زيارة تعليميّة لطلبة ومدرسي برنامج الهندسة الكيميائيّة إلى موقع مصفاة البترول الأردنيّة، وذلك للاطلاع عن قرب على الجانب العملي من التخصص، لما لهذا القطاع من حيويّة وأهميّة بالغة، حيث ضم الوفد د. شادي صوالحة، منسق برنامج الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من طلبة البرنامج، وكان في استقبالهم المهندس طارق الغنايم، مدير الخدمات الإدارية في المصفاة ومهندس العمليات وطاقم الموقع.

ورحب م. الغنايم بوفد الجامعة وبهذه الزيارة العلمية الهادفة، وأعرب عن فخره واعتزازه بجامعة النجاح الوطنية وإنجازاتها الدولية وازدهارها ومكانتها الأكاديمية المتميزة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وقدم شرحاً عن أنشطة المصفاة وعملياتها المختلفة.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك وبخاصة في مجال تدريب طلبة برنامج الهندسة الكيميائية حيث أن طبيعة عمل المصفاة يغطي جوانب المعرفة العلمية والعملية للطلبة؛ إضافة إلى زيارة مختبرات الفحوصات وإجراء تجربة عملية أمام الطلبة. وبعد ذلك تم القيام بجولة ميدانية على جميع وحدات المصفاة مع شرح مفصل. 

كما وزار وفد الجامعة مصنع الزيوت المعدنية وكان في استقبالهم د. محمد السريحين، مدير المصنع، الذي عبر عن فخره بجامعة النجاح الوطنية وطلبتها، وقدم شرحاً وافياً عن العمليات الإنتاجية المختلفة والمنتجات.

وفي نهاية الزيارة، قدّم وفد الجامعة -ممثّلاً بالدكتور شادي صوالحة- درعاً تقديرياً لهم تثميناً لجهودهم المتميزة.

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