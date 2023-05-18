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الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد كان باستقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة  الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي الأمين صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من أيار/ مايو الجاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة لسيادته السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وبدأ صباح اليوم توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها غداً.



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