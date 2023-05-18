شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص، وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب (27 عاما) برصاصة في الرقبة أثناء تواجده مع أفراد عائلته في ساحة المنزل، نقل إثرها إلى المستشفى، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام تم علاجهم ميدانياً.

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