عميد المعاهد الأزهرية يعقد اجتماعا للعاملين في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2022 - 2023

رام الله - دنيا الوطنعقد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين أ.د علي رشيد النجار، ظهر اليوم الخميس 18 مايو 2023، اجتماعا للعاملين في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 – 2023 بقاعة الشيخ محمد عواد في جامعة الأزهر بغزة؛ وذلك استعدادًا لإجراء الامتحانات التي ستعقد يوم الأحد الموافق 21/5/2023.وقال : " إن إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين وجميع العاملين في المعاهد يعملون سويا لخدمة أبنائنا الطلبة؛ لإعداد جيل أزهري يتعلم الدين الوسطي ومتفوق بعلمه يكون في طليعة الشباب الواعي القادر على تحمل مسئوليته في رفع شأن الوطن وتقدم المجتمع."وأشار إلى جملة من التعليمات والإرشادات الخاصة بلجان الامتحانات والملاحظين؛ للحفاظ على شفافية ونزاهة الامتحانات، ونوه إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلبة داخل اللجان أثناء تقديمهم الامتحانات، مشددا على ضرورة عدم التهاون في المراقبة داخل اللجان.وأكد على أن الامتحانات جزء لا يتجزأ من كرامة أي مؤسسة تعليمية، ونجاحها هو نجاح المؤسسة.واستمع أ.د النجار لعدد من المقترحات والآراء التي قدمها العاملين، مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية للارتقاء بالمعاهد والنهوض بها، داعيًا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة.