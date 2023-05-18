التعاون الإسلامي: نسعى لتعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين عبر محتوى حرفي



وقدم مدير إدارة الإعلام شكره لوكالة الجمهورية للصحافة والاتصال "Tat Media"، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي"يونا"، ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" على تنظيم المؤتمر الذي شهد جلسة عمل بعنوان: "الإعلام كقوة دافعة للتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية بين الدول"، وجلسة أخرى بعنوان: "العالم الروسي الإسلامي من خلال منظور الشراكة المعلوماتية: من التاريخ إلى خطوات عملية في الحاضر والمستقبل".









رام الله - دنيا الوطنشاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر الإعلامي الدولي:) روسيا والعالم الإسلامي: التعاون الإعلامي من أجل التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي) والذي أقيم اليوم 18 مايو 2023 في مدينة كازان، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى كازان 2023".وأكد مدير إدارة الإعلام في المنظمة، وجدي علي سندي في كلمته أثناء مشاركته افتراضيا في المؤتمر، العمل الإعلامي في المنظمة يهدف إلى المساهمة في تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وعكس ذلك في محتوى حرفي يصل إلى شريحة واسعة من شعوب العالم الإسلامي والعالم.وأضاف سندي أن إدارة الإعلام في المنظمة تسعى بشكل دؤوب إلى المساهمة في ربط المنظمة مع شركائها الدوليين، وإبراز القواسم المشتركة مع غيرها من المنظمات والدول الفاعلة، من أجل تهيئة الظروف نحو المزيد من التعاون، خدمة لأهداف التنمية العالمية.