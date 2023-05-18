تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره التونسي

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الرئيس التونسي قيس سعيد، والوفد المرافق .وأطلع الرئيس عباس نظيره التونسي على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين وعدوانهم بحق شعبنا، وتحديدا الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وآخرها "مسيرة الأعلام" الاستيطانية المستفزة التي جرت اليوم، إضافة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.وشكر الرئيس نظيره التونسي على مواقف تونس التاريخية الداعمة لشعبنا .من جهته، أكد الرئيس التونسي عمق العلاقات الفلسطينية التونسية، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، ولن تغيب عن أي مواطن حر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه آن الأوان للإنسانية لتعلم أن هذه المظلمة المسلطة على الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي، وأن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا.وكان الرئيس محمود عباس وصل في وقت سابق اليوم، إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي تنطلق أعمالها يوم غد الجمعة.