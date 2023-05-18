نتنياهو يزعم: وجّهنا ضربات فادحة لغزة والرسالة وصلت لأماكن أخرى بالمنطقة





وقد وصل عشرات آلاف المستوطنين، حائط البراق المحطة الأخيرة في مسيرة الأعلام الإستفزازية عبر باب العامود برفقة عدد من وزراء حكومة الاحتلال، وسط حماية مكثقة من شرطة الاحتلال.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بوصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في كنيست، ، يولي إدلشتاين ووزير الطاقة يسرائيل كاتس للمشاركة في مسيرة الأعلام بالقدس وسط احتشاد مئات المستوطنين عند باب العمود قُبيل بدء المسيرة



في حين، أغلق الاحتلال مداخل منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمنع المقدسيين من الوصول إليها، وتأمين مسيرة أعلام للمستوطنين.







رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، بأن جيشه وجّه ضربات فادحة لغزة خلال عدوانه الأخير على القطاع.وقال نتنياهو خلال تصريح له "أعتقد أن الرسالة لم تصلهم فحسب، بل وصلت أيضًا لجهات أخرى في المنطقة، بعدما شهدوا قدراتنا" وفق تعبيره.وأكمل "لو كانت هناك حاجة لتجديد عملية الردع فسنقوم بذلك، لقد قمنا بتغيير المعادلة" وفق ادعائه.ولفت إلى أنه "رغم التهديدات وبسببها وجّهت بإقامة مسيرة الأعلام بمشاركة الآلاف وفق مسارها المخطط له".