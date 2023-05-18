رضوان: مسيرة الأعلام لن تخلق السيادة للاحتلال بالقدس والأقصى









رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان، إن الألاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة خرجوا اليوم في مسيرات العلم الفلسطيني للتعبير عن وحدة الشعب ودفاعاً عن الأقصى والقدس.وحذر رضوان في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، الاحتلال الإسرائيلي بالقول "إن دمائنا وأرواحنا فداء للمسجد الأقصى والقدس، محملاً الاحتلال مغبة ارتكاب أي حماقة تجاههما".وأكد رضوان أن "مسيرة الأعلام" لن تخلق للاحتلال السيادة على أرض فلسطين ولا في القدس والأقصى، مشدداً "لن نسمح بتغيير الوقائع داخل المسجد الأقصى".