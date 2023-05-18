الهباش: ما يجري في القدس حرب دينية وهذه رسالتنا للقمة العربية

خاص دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، أن ما يجري في القدس اليوم هو حرب دينية تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعقيدته.وقال الهباش في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الخميس، إن "هذه المسيرة ليس لها سوى هدف واحد هو تكريس الصبغة التهويدية الإسرائيلية الاحتلالية للمدينة المقدسة".وأضاف أن "كل ما سبق يفرض علينا كفلسطينيين وعرب ومسلمين تحديات كبيرة من أجل حماية المدينة المقدسة والدفاع عن هويتها والرواية الحقيقية حول تاريخها وطبيعتها".ووجه الهباش رسالة للقمة العربية المرتقبة في السعودية خلال حديثه بأننا "نريد تنفيذ دقيق وصادق لكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي اتخذتها القمم السابقة".