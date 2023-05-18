وزير القدس: القدس بحاجة لحضور عربي وإسلامي لمواجهة مخططات الاحتلال

خاص دنيا الوطنأكد وزير القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، أن مدينة القدس بحاجة اليوم لحضور ومدد عربي وإسلامي لمواجهة مخططات الاحتلال المتواصلة.وأضاف الهدمي في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن الاحتلال يهدف ضمن مسلسل متكامل ومنهجية احتلالية تفريغ المدينة المقدسة من مسلميها ومسيحيها من خلال السياسات الطاردة.وشدد الوزير الهدمي أن المنظومة الفلسطينية الرسمية والشعبية دائماً تكون بوصلتها نحو القدس وما يجري فيها من اعتداءات واستفزازات للاحتلال.