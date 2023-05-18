الخارجية لـ "دنيا الوطن": رفعنا رسائل للجهات الدولية تحذر من خطورة مسيرة الأعلام









خاص دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أحمد الديك، إن الوزارة ومرافقها الدبلوماسية تحركت في وقت مبكر تجاه استفزازات الاحتلال وخصوصا "مسيرة الأعلام".وأوضح أنهم أوعزوا لبعثات فلسطين الدبلوماسية في نيويورك وجنيف لرفع رسائل متطابقة للجمعية العامة للأم المتحدة والجهات الأممية ذات العلاقة.وأضاف خلال حديث خاص لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الخميس، "شرحنا في تلك الرسائل طبيعة هذا العمل الاستفزازي باعتباره عدوان على القدس الشرقية المحتلة وحذرنا المجتمع الدولي من تبعات هذا الاعتداء وطالبناه تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة والقدس والمقدسات خاص".وتابع خلال حديثه "عممنا على سفارات فلسطين بالتوجه للدول المضيفة لشرح خطورة وتداعيات هذه المسيرة السنوية الاستفزازية".ولفت إلى أن قيام الحكومة الإسرائيلية بهذه المسيرة تحت مسمى "مسيرة الأعلام" هو اعتراف حقيقي من دولة الاحتلال بأن القدس الشرقية محتلة وتحت سيطرتها وليس كما يدعون".