شاهد: إصابات خلال تظاهرة شرق غزة احتجاجاً على مسيرة الأعلام بالقدس

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاه المتظاهرين الذين خرجوا رفضا لـمسيرة الأعلام شرق مدينة غزة.



وقالت مصادر طبية إن أكثر من خمس إصابات وصلت مستشفيات غزة، نتيجة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، 3 منهم أصيبوا في القدم والوجه واليد.





وجاءت التظاهرة المنددة لمسيرة الأعلام بتنظيم من فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية في قطاع غزة، وبمشاركة المئات من المواطنين.



ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام فلسطين، منددين بمسيرة الأعلام في القدس التي نظمتها جماعات استيطانية وبدعم من الحكومة الإسرائيلية بمدينة القدس.



وأطلقت قوات الاحتلال خلال التظاهرة التي انتشرت على طول حدود مدينة غزة، قنابل الغاز المسيل للدموع بمساعدة طائرة في محاولة لتفريق المتظاهرين.













رام الله - دنيا الوطن