عربي

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى مسيرة الأعلام

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى مسيرة الأعلام
مسيرة الأعلام بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، في إطار ما يسمى "مسيرة الأعلام"، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام  الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.

وشددت على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران/ يونيو 1967.

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