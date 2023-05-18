شؤون فلسطينية

هنية: استنفار الاحتلال لحماية مسيرة الأعلام يعكس هشاشته الأمنية

هنية: استنفار الاحتلال لحماية مسيرة الأعلام يعكس هشاشته الأمنية
إسماعيل هنية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أن استنفار الاحتلال الإسرائيلي من شماله إلى جنوبه لتوفير حماية مسيرة الأعلام يعكس الهشاشة الأمنية التي يعيشها.

وأكد هنية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ما يجري الآن يوضح طبيعة الصراع بأبعاده الدينية والوطنية.

وشدد أن إغلاق الاحتلال للبلدة القديمة في القدس يعكس رعب المستوطنين من صمود أهلنا في القدس، مبينا أن فصول المواجهة مع الاحتلال مستمرة وسيغلق شعبنا الحساب فقط بتحرير الأرض والقدس والعودة.

وقال رئيس الحركة: "إن علم فلسطين الذي يرفرف فوق أرضنا يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين".

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