مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس مع  سفير جمهورية روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لدى سوريا الكسندر يفيموف على آخر التطورات السياسية في المنطقة وفي فلسطين بوجه الخصوص. 

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السورية دمشق، وضع السفير عبد الهادي سفير روسيا بصورة تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وخاصة قيام حكومة الاحتلال اليوم بتنظيم ما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة مشيرا أن هذه السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال ستعزز سياسة عدم الاستقرار. 

كما وضع السفير عبد الهادي سفير روسيا بصورة كلمة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين التي ألقاها في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى ال 75 للنكبة والتي طالب خلالها العالم أجمع بتنفيذ ولو قرار واحد من قرارات الأمم المتحدة التي تخص القضية الفلسطينية وأهمها القرارين 181 و 194. 

وأشار السفير عبد الهادي إن المجتمع الدولي كافة ينادي بحل الدولتين ويؤمن به، ولكن إسرائيل لا تريد هذا الحل وتعمل على تدميره بشكل ممنهج يوميا من خلال إجراءاتها الأحادية، وتريد الاستمرار في فرض وقائع لا يمكن التراجع عنها واستمرار الاحتلال.

من جهته أكد سفير روسيا على وقوف بلاده إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مقدرا بشكل كبير خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة بذكرى  النكبة الذي يثبت الحق الفلسطيني تاريخيا على أرضه.

و قال أيضا إن إسرائيل بخرقها  لقرارات الشرعية الدولية وعدم احترام سيادة الدولة التي تمارسها حتماً سينعكس عليها سلبياً والتزامها بالقرارات الدولية لابد أن يتم عاجلا أم آجلا. ويدين كل تصرف خارج الشرعية الدولية.

وأيضا رحب الجانبان خلال اللقاء بالانفتاح العربي على سورية وعودتها لجامعة الدول العربية مشددين بأن المطلوب حاليا هو مساعدة سوريا بالتعافي من أزمتها من خلال رفع الحصار الاقتصادي عنها وإعادة الإعمار مؤكدين بان حضور سوريا للقمة العربية سيكون له الأثر الايجابي للتضامن العربي.

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