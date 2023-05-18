مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني
علم فلسطين يرفرف في القدس
رام الله - دنيا الوطن
نددت وزارة العدل، بمسيرة المستوطنين وحمل علم دولة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة أن مدينة القدس فلسطينية الهوية ولا يمكن لأحد أن يدعي ملكيتها سوى شعبها الفلسطيني الأصيل.

وشددت أن كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد المدينة المقدسة بدءاً من الحفريات حتى رفع علم دولة الاحتلال لن تؤتي ثمارها، وسيكون نهايتها الفشل الذريع لأنها تأتي لفرض واقع جديد على المدينة وهو واقع مرفوض جملة وتفصيلاً ولن يقبل به الشعب الفلسطيني وسيقاومه بكافة الوسائل.

وفي هذا الصدد، رحبت الوزارة بالقرار الصادر عن منظمة "اليونسكو" الذي اعتبرت فيه كل الاجراءات الإسرائيلية التي ترمي إلى تغيير طابع البلدة القديمة وسورها وتغيير الوضع القانوني لها لاغي وباطل.

واعتبرت أن الاحتلال يسعى جاهداً لفرضه واقعاً في المنطقة العربية، وأن هناك بعض الدول العربية للأسف تتعاطى مع هذه الأهداف.

ودعت الوزارة هذه الدول إلى نبذ الاحتلال الذي مثّل وجوده منذ نشأته وصمة عار على جبين الإنسانية وهو وجود باطل ومخالف لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

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