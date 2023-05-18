مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى
مسيرة الأعلام- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الإحتلال الاسرائيلي وأعضاء كنيست، باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت المنظمة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

كما نددت بمسيرة الأعلام التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية داخل  أحياء مدينة القدس، مؤكدة أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع  القرارات والإجراءات التي  يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

وجددت دعوتها  إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

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