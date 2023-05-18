مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن "الاحتلال لا يدع وسيلة يجسد بها عنصريته وفاشيته إلا ويستخدمها ضد الشعب الفلسطيني في سعيه المتواصل لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".

وأضافت الجبهة، اليوم الخميس، أن إقرار كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية، على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، وقمع الاحتجاجات، وتنفيذ اعتقالات، وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني، هو محاولة لشرعنة قرار  المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، الذي أصدره في بداية العام الجاري،  بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، مؤكدة أن هذا السلوك يكشف مدى عنصرية الاحتلال.

وتابعت أن طرح هذا القانون في الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية ومتزامنا مع ما يسمى بمسيرة الإعلام في القدس يؤكد أن العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال هي ذات العقلية التي ارتكبت المجازر بحق شعبنا.

وأوضحت الجبهة أن إجراءات الاحتلال العنصرية وكل مؤامراتها وعلى الوجود الفلسطيني ستفشل امام تجذر الفلسطيني بارضه وتمسكه بحقوقه الثابتة والمشروعة، وإصراره على مواصلة نضاله الوطني حتى كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت جماهير شعبنا إلى رفع العلم الفلسطينية على البيوت وفي كل مكان، تاكيدا أن الحق الفلسطيني لا يضيعه قانون عنصري ولا مسيرة أعلام وسيبقى علم فلسطين خفاقا عاليا وسيرفرف حتما على اسوار القدس بعد تحريرها وأن طال الزمن.

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