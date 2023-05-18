مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (34) أسيرة يحتجزن في ظل ظروف لا إنسانية قاهرة، حيث اعتقل الاحتلال أمس الفتاة سماح عوض، 24 عاماً من مدينة قلقيلية بعد استدعائها للمقابلة.

وأوضح مركز فلسطين أن سياسة اعتقال النساء هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين، ولم تقتصر على حقبة معينة، لكنها تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تحت حجج وذرائع مختلفة، ووصلت حالات الاعتقال منذ عام 1967 إلى ما يزيد عن 17 ألف حالة اعتقال، لا يزال منهن (34) أسيرة في سجون الاحتلال يقبع معظمهن بسجن الدامون في ظل ظروف قاسية.

وبيَّن مدير المركز الباحثن رياض الأشقر أن (13) أسيرة محكومات بأحكام مختلفة، (8) منهن صدرت بحقهن أحكام بالسجن تزيد عن 10 سنوات، كذلك يعتقل الاحتلال القاصر نفوذ حماد 16 عام، و 7 أسيرات مريضات أبرزهن إسراء الجعابيص، وأزهار عساف، ورجاء كرسوع، بينما أسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري وهما رغد الفنى من طولكرم، وروضة أبو عجمية من بيت لحم.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

البرديني: مسيرة الأعلام حلقة من مسلسل تهويد القدس

البرديني: مسيرة الأعلام حلقة من مسلسل تهويد القدس

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طلال أبو عصبة من سلفيت ومحمد الجلاد من طولكرم

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طلال أبو عصبة من سلفيت ومحمد الجلاد من طولكرم

منوعات

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

بالصور.. درة تتألق مع زوجها بأحدث ظهور لهما

بالصور.. درة تتألق مع زوجها بأحدث ظهور لهما

ويجز يحذر جمهوره من النصب باسمه في قطر

ويجز يحذر جمهوره من النصب باسمه في قطر

التحقيق مع صبري عبد المنعم لهذا السبب

التحقيق مع صبري عبد المنعم لهذا السبب

بسبب &quot;تاج&quot;.. غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني

بسبب "تاج".. غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

عربي

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل