مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (34) أسيرة يحتجزن في ظل ظروف لا إنسانية قاهرة، حيث اعتقل الاحتلال أمس الفتاة سماح عوض، 24 عاماً من مدينة قلقيلية بعد استدعائها للمقابلة.وأوضح مركز فلسطين أن سياسة اعتقال النساء هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين، ولم تقتصر على حقبة معينة، لكنها تصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تحت حجج وذرائع مختلفة، ووصلت حالات الاعتقال منذ عام 1967 إلى ما يزيد عن 17 ألف حالة اعتقال، لا يزال منهن (34) أسيرة في سجون الاحتلال يقبع معظمهن بسجن الدامون في ظل ظروف قاسية.وبيَّن مدير المركز الباحثن رياض الأشقر أن (13) أسيرة محكومات بأحكام مختلفة، (8) منهن صدرت بحقهن أحكام بالسجن تزيد عن 10 سنوات، كذلك يعتقل الاحتلال القاصر نفوذ حماد 16 عام، و 7 أسيرات مريضات أبرزهن إسراء الجعابيص، وأزهار عساف، ورجاء كرسوع، بينما أسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري وهما رغد الفنى من طولكرم، وروضة أبو عجمية من بيت لحم.