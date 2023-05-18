تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

وعبر المجلس عن ترحيبه بـ د. عشراوي فإنه يقدر الإنجاز الكبير الذي قام به د. ناصر باعتباره أحد المؤسسين الرئيسيين الذين ساهموا في تطوير كلية بيرزيت في عام 1974 لتصبح أول جامعة عربية تنشأ في فلسطين.







وقال: "لقد تم انتخاب د. عشراوي لترأس مجلس الأمناء لمعرفة أعضاء المجلس بكفاءاتها وقدراتها، ولا شك بأنها ستجلب معها تجربة غنية في العمل الأكاديمي والمجتمعي والسياسي والعام".

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت عن قراره بتاريخ 3 أيلول 2022 بانتخاب وتنصيب د. حنان عشراوي رئيسة لمجلس الأمناء ابتداءً من 15 آب 2023، حيث سيتقاعد الرئيس الحالي الدكتور حنا ناصر من منصبه في ذلك التاريخ.انضمت د. عشراوي إلى مجلس الأمناء عام 2016 ثم أصبحت عضوا في الهيئة الإدارية للمجلس في عام 2022.