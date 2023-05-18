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شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف مخطط سموتريتش لزيادة عدد المستوطنين بالضفة

صحيفة إسرائيلية تكشف مخطط سموتريتش لزيادة عدد المستوطنين بالضفة
سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن إيعاز وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش لمندوبي الوزارات بالاستعداد لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن سموتريتش، أوعز إلى مندوبي الوزارات بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إنه "بالرغم من أنه لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الآن، إلا أن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط لن يشكل مشكلة".

وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الجيش، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال.

واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورا، وقال: إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن "سموتريتش طالب بإمداد بنية تحتية متطورة لجميع المستوطنات وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية".

وطالب سموتريتش بإجراء دراسة شاملة وتقديم خطة مفصلة له لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة، إضافة لنصف مليون مستوطن متواجدين في الضفة حاليا.

كما وقال إن "المستوطنين الجدد سيتم استيعابهم في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتزم الحكومة شرعنتها في الأشهر المقبلة"، مطالبًا بأن يشمل المخطط خططا للمواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.

وحسب الصحيفة، فإن مخطط سموتريتش، الذي ستبلغ تكلفته مليارات كثيرة من الشواكل، فاجأ المسؤولين في وزارة المالية، والذي تعهد خلال المداولات بإنه سيتم إيجاد مصادر لتمويل المخطط.

وطالب سموتريتش وزارة الأمن بتسهيل عبور المستوطنين عبر الحواجز العسكرية من الضفة إلى إسرائيل، وبوضع خطة لزيادة عدد هذه الحواجز.

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