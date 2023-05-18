بالفيديو: انطلاق مسيرة الأعلام بمشاركة آلاف المستوطنين ووزراء من حكومة الاحتلال بالقدس

شارك عشرات آلاف المستوطنين برفقة عدد من وزراء حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، بمسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس وسط حماية مكثقة من شرطة الاحتلال.























وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بوصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في كنيست، ، يولي إدلشتاين ووزير الطاقة يسرائيل كاتس للمشاركة في مسيرة الأعلام بالقدس وسط احتشاد مئات المستوطنين عند باب العمود قُبيل بدء المسيرةفي حين، أغلق الاحتلال مداخل منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمنع المقدسيين من الوصول إليها، وتأمين مسيرة أعلام للمستوطنين.وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال فرقة خيالة إلى منطقة باب العامود استباقاً لانطلاق مسيرة الأعلام.وفي وقت سابق اليوم، اقتحم أعضاء كنيست من حزب ليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، باحات المسجد الأقصى قبل مسيرة الأعلام.ومن بين أعضاء كنيست: أرئيل كلينر، عميت هاليفي، دان إيلوز وشولي معلم، ورددوا النشيد الإسرائيلي "هتكفا" داخل باحات الأقصى.كما اقتحم وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال، يتسحاك فاسرلاف، اليوم، باحات الأقصى.وبدأت مجموعات المستوطنين يتقدمهم عضو (كنيست) سابقاً، يهودا غليك، صباح اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.