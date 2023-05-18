البرديني: مسيرة الأعلام حلقة من مسلسل تهويد القدس

وأضاف الأمين العام في تصريح صحفي، الخميس، أن الاحتلال ماضٍ ويسير بخطى متسارعة لفرض أمر واقع في مدينة القدس تحول دون تحقيق حلم شعبنا في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.





وأوضح أن مسيرة الأعلام ليست مجرد مسيرة عادية وإنما جزء من مخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى طمس الهوية العربية للمدينة المقدسة.



رام الله - دنيا الوطنقال سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية: إن مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس هي حلقة في مسلسل الاحتلال بتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.وتابع: حجم المخاطر الذي تتعرض له مدينة القدس يحتاج إلى أن يصحوا الفلسطينيون من غفوتهم ويدركوا أن إسرائيل تستغل الخلافات والانقسام في الساحة الفلسطينية لتمضي في تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها، وهذا يستدعي أن تتوقف كافة الأطراف الفلسطينية أمام مسئولياتها الوطنية وإدراك حجم المخاطر.ودعا الأمين العام إلى تحرك فلسطيني على كافة المستويات والبدء بحملة مواجهة وتصدي للدفاع عن القدس ومقدساتها تتعدى حدود التصريحات وردود الفعل على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وتنطلق بإقرار خطة واضحة وفق برنامج للمواجهة على كافة الصعد.