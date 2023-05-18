الاحتلال يفرج عن الأسيرين طلال أبو عصبة من سلفيت ومحمد الجلاد من طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرين طلال أبو عصبة من بلدة رافات بمحافظة سلفيت، ومحمد الجلاد من طولكرم.وجاء الإفراج عن أبو عصبة بعد 16 شهر من الاعتقال الإداري، علماً أنه تعرض للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.بينما تم الإفراج عن الأسير محمد الجلاد بعد 6 أشهر من الاعتقال، حيث تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد قوات الاحتلال.وكان في استقبال الأسيرين أبو عصبة والجلاد ذويهما، وسط فرحة كبيرة بحريتهما والإفراج عنهما من سجون الاحتلال.