مباشر | تغطية صحفية: انطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يدعو إلى حراك جماهيري واسع لنصرة الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك شعبنا الفلسطيني في أراضي 48 بلدات وقرى ومخيمات الضفة وغزة إلى حراك جماهيري واسع ومقاومة شعبية عارمة، للتصدي لقطعان المستبيحين للأقصى والمدنسين لمحاريبه وأروقته وساحاته.

وأكد أبو كويك على أن هذا الاعتداء الصارخ والتطاول المفضوح على أقصانا وقدسنا، يستدعي وقفة جادة وتصديا عارما من أبناء شعبنا وفصائله ومقاوميه؛ لصد هذا التغول البشع وإيقاف حكومة الاحتلال عند حدها.

كما دعا شباب فلسطين ورجالها وحرائرها ومن يتمكن ويستطيع الوصول للقدس إلى شد الرحال بنية الرباط، للدفاع عن قدسية المسجد الأقصى وهويته الإسلامية التي لاريب فيها.

وأضاف أنه واجب على الأمة جمعاء استنهاض الهمم للدفاع عن الأقصى والعمل على تحريره وتطهيره من دنس هذا الاحتلال.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الاستيطانية تريد أن تكرس ما بات يعرف بـ"يوم توحيد القدس" عبر تشجيع وتسهيل وحماية المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم بقيادة وزراء وأعضاء كنيست، وصولا إلى مسيرة الأعلام عصرا.

واعتبر أن "السلوك المشين من حكومة الاحتلال يمثل تعديا صارخا على أكبر رموزنا الدينية ومقدساتنا الإسلامية وأقصانا وعاصمتنا المقدسة، التي لاحق أبدا للاحتلال ولا لمستوطنيه فيها".

واقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: منع رفع العلم الفلسطيني يجسد عنصرية الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يطلع السفير الروسي على آخر التطورات بفلسطين

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

التعليم العالي تعتمد نظاماً نوعياً لأتمتة الأعمال الإدارية والأرشفة

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

وزارة العدل: لا علم يُرفَع في القدس سوى العلم الفلسطيني

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

تنصيب حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

البرديني: مسيرة الأعلام حلقة من مسلسل تهويد القدس

البرديني: مسيرة الأعلام حلقة من مسلسل تهويد القدس

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طلال أبو عصبة من سلفيت ومحمد الجلاد من طولكرم

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طلال أبو عصبة من سلفيت ومحمد الجلاد من طولكرم

منوعات

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

بالصور.. درة تتألق مع زوجها بأحدث ظهور لهما

بالصور.. درة تتألق مع زوجها بأحدث ظهور لهما

ويجز يحذر جمهوره من النصب باسمه في قطر

ويجز يحذر جمهوره من النصب باسمه في قطر

التحقيق مع صبري عبد المنعم لهذا السبب

التحقيق مع صبري عبد المنعم لهذا السبب

بسبب &quot;تاج&quot;.. غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني

بسبب "تاج".. غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

عربي

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل