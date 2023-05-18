قيادي بحماس يدعو إلى حراك جماهيري واسع لنصرة الأقصى

وأكد أبو كويك على أن هذا الاعتداء الصارخ والتطاول المفضوح على أقصانا وقدسنا، يستدعي وقفة جادة وتصديا عارما من أبناء شعبنا وفصائله ومقاوميه؛ لصد هذا التغول البشع وإيقاف حكومة الاحتلال عند حدها.

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك شعبنا الفلسطيني في أراضي 48 بلدات وقرى ومخيمات الضفة وغزة إلى حراك جماهيري واسع ومقاومة شعبية عارمة، للتصدي لقطعان المستبيحين للأقصى والمدنسين لمحاريبه وأروقته وساحاته.كما دعا شباب فلسطين ورجالها وحرائرها ومن يتمكن ويستطيع الوصول للقدس إلى شد الرحال بنية الرباط، للدفاع عن قدسية المسجد الأقصى وهويته الإسلامية التي لاريب فيها.وأضاف أنه واجب على الأمة جمعاء استنهاض الهمم للدفاع عن الأقصى والعمل على تحريره وتطهيره من دنس هذا الاحتلال.وأوضح أن حكومة الاحتلال الاستيطانية تريد أن تكرس ما بات يعرف بـ"يوم توحيد القدس" عبر تشجيع وتسهيل وحماية المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم بقيادة وزراء وأعضاء كنيست، وصولا إلى مسيرة الأعلام عصرا.واعتبر أن "السلوك المشين من حكومة الاحتلال يمثل تعديا صارخا على أكبر رموزنا الدينية ومقدساتنا الإسلامية وأقصانا وعاصمتنا المقدسة، التي لاحق أبدا للاحتلال ولا لمستوطنيه فيها".واقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.