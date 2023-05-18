كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: مسيرة الأعلام لن تغير هوية القدس وعروبتها





وأضافت: إننا في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية نؤكد أن كل محاولات ومشاريع الاحتلال واستهدافه للمقدسات الإسلامية ستفشل، وستبقى القدس والمسجد الأقصى بوصلة الصراع للشعب الفلسطيني، ومقاومته ولكل الأحرار من أبناء الأمة العربية والإسلامية، وأن المعركة مع الاحتلال مستمرة ومفتوحة، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله المشروع حتى استعادة أرضه ومقدساته ونيل حقوقه كاملةً ودحر الاحتلال عن أرضنا.

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية، هي إحدى أدوات الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال، ضد هوية المسجد الأقصى المبارك، والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس لم ولن تفلح في تزوير التاريخ وستبقى القدس إسلامية عربية وسيبقى المسجد ملكًا للمسلمين.وقالت الكتلة: إن هذه المسيرة وكل السياسات التهويدية في القدس هي محاولات تهويدية فاشلة لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، كما أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع، دفاعاً عن هوية القدس والمسجد الأقصى، فالمعركة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية مفتوحة على مصراعيها.ودعت الكتلة، شعوب الأمة العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل المؤسسات العاملة لأجل القدس والمسجد الأقصى، ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل لمواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية على كافة الصعد، وفي القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.