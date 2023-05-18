النائب زعارير: معركة الدفاع عن الأقصى لن تتوقف

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير على أن معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك لن تتوقف، وشعبنا ينبض بالحياة ويصر على الدفاع عن المسجد والحيلولة دون تنفيذ الاحتلال مخططاته للاستيلاء عليه.وقال زعارير إن الاحتلال واهم إذا اعتقد ان محاولاته المدعومة بالجيش والشرطة يمكن ان تدفع شعبنا إلى اليأس والسكوت على هذه جرائمه بحق الأقصى، فالقدس والأقصى جزء من عقيدة المسلمين ولن يتخلوا عنه ولن يسلموه لأعداء الأمة.وأشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلون استفزاز الأمة العربية والإسلامية جمعاء من خلال هذه الاعتداءات المتكررة على المقدسات الفلسطينية ومحاولات التهويد المستمرة.وأضاف أن الاحتلال يسعى لتوظيف معتقدات باطلة وكاذبة حول فكرة الهيكل المزعوم من أجل السيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.وشدد على أن هذه الأرض تاريخيا لا حق للاحتلال فيها، ودينيًا هي خالصة المسلمين بتأكيد رب العزة في القرآن، فالقدس وما حولها هي الأرض التي بارك الله فيها والأقصى قبلة المسلمين الأولى.