طلال ناجي: الجهاد الإسلامي شرفت شعبنا والأمة وكانت نداً للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، طلال ناجي: إن "الكلمات تعجز عن إيفاء الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي حقهم".ووجه ناجي حديثه للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بقوله خلال حفل تبريك شهداء معركة "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركةالجهاد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأربعاء: "شرفتنا يا أبا طارق أنت وحركة الجهاد الإسلامي، في التصدي للعدوان على غزة".وأضاف: "أثبتم لهذا العدو بأنه لم يستطع أن يتغلب على حركة الجهاد الإسلامي، فما بالكم في الشعب الفلسطيني في كل قواه وكل فصائله المقاومة، فما بالكم في كل الأمة العربية ومحور المقاومة والأمة الاسلامية، وتخيلوا عندما نخوض معركةموحدة وكلنا معاً! ماذا سيحصل لهذا العدو؟".وختم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بالقول: "أهنئكم ونفخر بكم ونعتز بكم وإن شاء الله في قادم الأيام تكون المعركة موحدة في الميدان تشارك به كل أجنحة المقاومة وفي المقدمة الإخوة في حركة حماس".