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شؤون فلسطينية

أبو الغيط يدين السماح بمسيرة المتطرفين في القدس واقتحامات المستوطنين للأقصى

أبو الغيط يدين السماح بمسيرة المتطرفين في القدس واقتحامات المستوطنين للأقصى
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
 أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سماح السلطات الإسرائيلية بتظاهرة استفزازية لليمين الإسرائيلية فيما يُعرف بـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال المتهورة، التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها، إنما تصب الزيت على النار وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة.

من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة وتشجيع من الحكومة اليمينية وأعضائها، يمثل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين باعتبار ذلك يمس واحدا من أقدس الأماكن لديهم.

وأضاف رشدي في تصريح له، أن أبو الغيط كان قد تناول في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المنعقد في جدة أمس تحضيرا للقمة المقررة يوم غد الجمعة، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما حيال ممارسات الحكومية اليمينية الإسرائيلية الممعنة في التطرف والكراهية، عوضا عن حالة الصمت المشين التي تشجع المتطرفين على الاستمرار في نهجهم الخطير.

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