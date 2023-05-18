فتوح: القمة العربية ستكون لتصفير الأزمات

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن القمة العربية ستكون قمة "تصفير الأزمات"، كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة.وأضاف فتوح في تصريح لوكالة أنباء (العالم العربي) قبل القمة العربية التي تنطلق في جدة غدا الجمعة أن "ولي العهد السعودي قال إنه يسعى لتصفير المشاكل وإنهاء الأزمات العربية، وعليه أصبح لدى المتابع للأوضاع العربية آمال بأن السعودية خلال القمة العربية القادمة ستعيد الاستقرار والتنمية في الوطن العربي".وتابع "تسعى السعودية لإنهاء أزمات ما سُمي بالربيع العربي، وإعادة اللحمة والوئام داخل الجامعة العربية دون إبعاد أو إقصاء لأحد".وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال فتوح "هي قضية القمة المركزية، وستعمل القيادة الفلسطينية والوفد برئاسة الرئيس عباس على إعادة تفعيل المبادرة العربية المقررة في قمة بيروت عام 2002".وأضاف "نسعى لوضعها على طاولة البحث والتنفيذ على المستويات الإقليمية والدولية كافة.وقال فتوح إن القمة العربية ستعتمد ذكرى النكبة في 15 مايو أيار من كل عام "يوما عربيا ودوليا".