حسين الشيخ: القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول في قمة جدة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ إن "القمة العربية التي ستعقد في السعودية غدًا الجمعة ستكون قمة لم الشمل العربي، وإن القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول".وأبلغ الشيخ، وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن "القمة تأتي في ظل تحولات مهمة للغاية في العلاقات العربية العربية من جهة، والعلاقات العربية الإقليمية الدولية من جهة ثانية".وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ستكون هي الحاضر الأول في قمة جدة كما كانت دوما، على حد قوله.وحول توقعات القيادة الفلسطينية لما سينتج عن القمة، أوضح الشيخ أنه بين التوقعات التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورؤية العرب التي ترتكز على المبادرة العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة حكومة الاستيطان وترحيل الفلسطينيين.