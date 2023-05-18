إسرائيل تتفق على تزويد هولندا بقاذفات صواريخ مدفعية

رام الله - دنيا الوطناتفقت وزارة الجيش الإسرائيلي والدفاع الهولندية، اليوم الخميس، على توريد أنظمة قاذفات صواريخ مدفعية إسرائيلية بقيمة 305 ملايين دولار.وقالت وزارة الجيش: إنها وقَّعت مع نظيرتها الهولندية "أول اتفاقية تصدير دفاعية لتوريد أنظمة قاذفات صواريخ مدفعية"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).والاتفاقية تشمل توريد أنظمة دفاعية "صنعتها شركة إلبيت، ويمتد العقد لخمس سنوات بقيمة 305 ملايين دولارİ، وفقا للبيان.وأفادت الوزارة بأنه "كجزء من العقد، ستقوم شركة إلبيت للنظم بتزويد هولندا بعشرين نظام إطلاق صواريخ مدفعية من طراز بولس (PULS) إضافة إلى خدمات التدريب والدعم".وأوضحت أن هذا النظام "يوفر حلا شاملا وفعالا من حيث التكلفة، حيث يدعم إطلاق جميع أنواع الصواريخ بدقة، بما فيها الموجهة منها، على نطاقات تتراوح من 12 إلى 300 كم".وتابعت: "كما يمكن دمج قاذفة بولس بالكامل وتركيبها على مجموعة متنوعة من المنصات ذات العجلات، ما يتيح خفضا كبيرا في تكاليف الصيانة والتدريب"، بحسب البيان.ووصف وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت الاتفاقية بـ"المهمة"، مؤكدا "مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين".وتعمل شركة "إلبيت" في مجال النظم البرية والبحرية والتحكم والاتصالات والمراقبة الاستخباراتية والاستطلاع ونظم الطائرات المسيًرة، وتتخذ من مدينة حيفا شمالي إسرائيل مقرا لها.