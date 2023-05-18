وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني والسفير البرازيلي لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياز سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية.جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين صباح اليوم في رام الله ، بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك ومدير عام الادارة العامة للطفولة محمد القرم.وقد أطلع د. مجدلاني كاندياز على أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد وذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية وانجاز السجل الوطني الاجتماعي اضافة لاعتماد منهج ادارة الحالة لتوفير كافة خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال نظام التحويل الوطني، والتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى نقل الأسر المستفيدة من حالة الاحتياج نحو الانتاج.ورحب الوزير بالمبادرة البرازيلية لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الاجتماعي مؤكداً ان هذا ينبع من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة حيث قال أن البرازيل بلد صديق للشعب الفلسطيني وتربطنا علاقات ثنائية وثيقة."كما توجه الوزير من خلال السفير البرازيلي بدعوة لنظيره البرازيلي من أجل زيارة دولة فلسطين والاطلاع على تجربة وزارة التنمية في تطوير خدمات قطاع الحماية الاجتماعية.بدوره أعرب السفير البرازيلي كاندياز عن سعادته لانجازات وزارة التنمية الفلسطينية مؤكداً على الاستعداد الكامل لجمهورية البرازيل الاتحادية لتطوير التعاون والشراكة مع وزارة التنمية في قطاع الحماية الاجتماعية خاصة وأن البرازيل لديها سياسات قوية في مجال الحماية الاجتماعية وقد قامت بتطوير أليات جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية ومن الممكن تبادل الخبرات في ذلك المجال بين البلدين.