الديمقراطية تدعو لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي في رام الله، إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، رداً من السلطة والحالة الفلسطينية على مسيرة الأعلام الإسرائيلية، واقتحام الأقصى على يد المستوطنين، وقانون الكنيست بمنع رفع العلم الفلسطيني في القدس، باعتبارها، وفقاً لادعاءات دولة الاحتلال، عاصمة إسرائيل.وقالت الجبهة الديمقراطية: إن حكومة نتنياهو تتقدم كل يوم خطوات عملية في بناء وفرض وقائع تعزز سيطرتها على مدينة القدس، وترفع وتيرة الخطر على مصير المسجد الأقصى، وباقي المقدسات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، وتوسيع مشاريع وخرائط الاستيطان، والتضييق أكثر فأكثر على المواطنين، وعلى سلطة الحكم الإداري الذاتي، ورفع منسوب الدم الفلسطيني المسفوك على يد قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، في الوقت الذي لا تتقدم فيه القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية خطوة عملية واحدة، وفي الوقت الذي يزداد فيه الخطاب الرسمي للسلطة هبوطاً، في ظل حالة عجز وإفلاس سياسي، وغياب استراتيجية كفاحية ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا ونضالاته، وتستجيب إلى قرارات التوافق الوطني بالمؤسسات الوطنية وخاصة قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.وخلصت الجبهة الديمقراطية إلى التأكيد أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات فاشية لن تضعف إرادة شعبنا وقواه الوطنية المناضلة في الميدان، وأن المقاومة، بعيداً عن سياسة التوسلات والخذلان، ستبقى هي راية النضال حتى تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا