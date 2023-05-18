مجدلاني: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تداعيات "مسيرة الأعلام"

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، أن التصعيد الخطير والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال الفاشية واطلاق العنان لمليشيات المستوطنين والجماعات الفاشية باقتحام المسجد الأقصى لتنفيذ ما تسمى "مسيرة الاعلام"، تأتي في سياق العدوان المستمر والمتواصل لتهويد مدينة القدس وفرض سياسة الأمر الواقع.وتابع مجدلاني ما تسمى مسيرة الاعلام وكافة السياسات التهويدية في العاصمة القدس لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، وأن الاستيطان طارئ غريب لا مكان له فيها، وشعبنا سيواصل نضاله المشروع، دفاعاً عن هوية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.وأضاف: بأن حكومة الفاشية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان ضد القدس، وأن المطلوب من المجتمع الدولي مقاطعة هذه الحكومة التي تضم اركان الارهاب في دولة الاحتلال من سموتريتش وبن غفير، الذين يجب محاكتهم على جرائم ضد ابناء شعبنا .وأشار مجدلاني سندافع عن القدس والأماكن المقدسة وحقنا في الوجود على ارضنا وسنقاوم سياسة التطهير العرقي.