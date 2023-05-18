شاهد: بدء تجمعات المستوطنين في اللد تمهيدًا لمسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (واللا) الإسرائيلي، يوم الخميس، مشاهد لبدء تجمعات المستوطنين في اللد، تمهيدًا لمسيرة الأعلام المقررة بعد ظهر اليوم.وصباح اليوم، اقتحم أعضاء كنيست من حزب ليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، باحات المسجد الأقصى قبل مسيرة الأعلام.ومن بين أعضاء كنيست: أرئيل كلينر، عميت هاليفي، دان إيلوز وشولي معلم، ورددوا النشيد الإسرائيلي "هتكفا" داخل باحات الأقصى.كما اقتحم وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال، يتسحاك فاسرلاف، اليوم، باحات الأقصى.وبدأت مجموعات المستوطنين يتقدمهم عضو (كنيست) سابقاً، يهودا غليك، صباح اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.