صيدم يؤكد على دور الشباب الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور صبري صيدم، على الدور المحوري للشباب الأوروبي في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وحقه في العيش بكرامة وحرية كباقي شعوب العالم .جاءت أقوال صيدم خلال لقاءه أمس في مكتبه برام الله مع وفد قيادة وأعضاء شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني؛ حيث وضع صيدم الوفد في صورة الانتهاكات الإسرائيلة اليومية بحق أبناء شعبنا، مشددا على ضرورة نقل هذه المعاناة إلى دولهم حكومات وأحزاب.كما دعا صيدم الشبيبة الأوروبية إلى الضغط على تلك الحكومات والأحزاب، لوقف هذه الانتهاكات التي تقودها حكومة إسرائيلية تدعو وبشكل علني وفاضح إلى قتل أبنائنا وتشريدنا من أرضنا.كما طالب صيدم، في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، أحرار العالم أجمع بتوفير الحماية لشبابنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إذ أصبح الشعب الفلسطيني يعيش واقعا خطيرا على حواجز الاحتلال، وخطرا يهدد حياة أبنائه، خاصة في ظل الاقتحامات اليومية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لمدننا وقرانا، حيث تستهدف هذه القوات وبشكل متعمد قتل شبابنا ظنا منها أنها تستطيع تخويفهم أو تركيعهم أو ترحيلهم، وإضافة نكبة جديدة إلى نكباتنا .