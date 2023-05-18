شؤون فلسطينية

الإفتاء: مسيرة الأعلام الاستيطانية محاولة لتكريس سيادة وهمية على القدس

الإفتاء: مسيرة الأعلام الاستيطانية محاولة لتكريس سيادة وهمية على القدس
مسيرة الأعلام- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بما تسمى "مسيرة الأعلام"، التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية، اليوم الخميس، في منطقة باب العامود والحي الإسلامي وغيرهما من أحياء مدينة القدس، والتهديد باقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وحث المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على شد الرحال إليه وإعماره، خاصة في ظل تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحاته.

وحذر من تنفيذ هذه المسيرة، التي يراد منها استفزاز الفلسطينيين واسترضاء المستوطنين المتطرفين، بهدف تكريس سيادة وهمية على القدس، والمناطق الفلسطينية كافة، ما يسهم في توتير أجواء المدينة، ويهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها.

وحمل سلطات الاحتلال عواقب اعتداءاتها كافة، والتي ينبغي أن تواجه ببذل الإمكانات المتاحة لصدها، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من سلطات الاحتلال ومستوطنيها.

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم بحماية شرطة الاحتلال، في تحدٍ سافر للمسلمين في مختلف أرجاء العالم، وتهدف إلى تفريغ المسجد من رواده، ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين.

وحذر من خطورة مشروع "التسوية الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس، مبيّناً خطورة هذا الإجراء الذي يخدم ضم المدينة المقدسة إلى كيان الاحتلال، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.     

من جانب آخر؛ أعرب المجلس عن استهجانه من الصمت العالمي تجاه تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، الداعية إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في قطاع غزة، بما يمثل تشريعاً لاستباحة الدم الفلسطيني، ورخصة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإنسان الفلسطيني دون رقيب ولا حسيب.




أخبار ذات صلة

فتوح: القمة العربية ستكون لتصفير الأزمات

فتوح: القمة العربية ستكون لتصفير الأزمات

حسين الشيخ: القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول في قمة جدة

حسين الشيخ: القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول في قمة جدة

بالفيديو: &quot;مسيرة الأعلام&quot; الإسرائيلية.. متى نشأت وكيف تنظم بالقدس؟

بالفيديو: "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.. متى نشأت وكيف تنظم بالقدس؟

وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

الديمقراطية تدعو لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال

مجدلاني: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تداعيات &quot;مسيرة الأعلام&quot;

مجدلاني: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تداعيات "مسيرة الأعلام"

شاهد: بدء تجمعات المستوطنين في اللد تمهيدًا لمسيرة الأعلام

شاهد: بدء تجمعات المستوطنين في اللد تمهيدًا لمسيرة الأعلام

صيدم يؤكد على دور الشباب الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية

صيدم يؤكد على دور الشباب الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: القمة العربية ستكون لتصفير الأزمات

فتوح: القمة العربية ستكون لتصفير الأزمات

حسين الشيخ: القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول في قمة جدة

حسين الشيخ: القضية الفلسطينية ستكون الحاضر الأول في قمة جدة

وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

وزير التنمية والسفير البرازيلي يبحثان سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

الديمقراطية تدعو لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال

مجدلاني: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تداعيات &quot;مسيرة الأعلام&quot;

مجدلاني: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تداعيات "مسيرة الأعلام"

صيدم يؤكد على دور الشباب الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية

صيدم يؤكد على دور الشباب الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد طاولة مستديرة مع أطباء المرحلة السريرية

جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد طاولة مستديرة مع أطباء المرحلة السريرية

منوعات

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

بالفيديو.. أغنية جديد لأم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

شاهد.. تغيير واضح وملحوظ بملامح ووزن مي كساب

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بعد غياب لسنوات.. الظهور الأول لعبلة كامل

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

بالصور.. الانتهاء من بروفات أولاد حريم كريم استعداداً للتصوير

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن أسباب طلاقها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

منة فضالي تشعل الانستغرام بإطلالة جريئة لها

محمد رمضان يثير تفاعلاً بآخر ظهور له

محمد رمضان يثير تفاعلاً بآخر ظهور له

مصطفى قمر يدعم نجله في العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

مصطفى قمر يدعم نجله في العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

أول تعليق من مي سليم بعد تعرضها لحادث سير

أول تعليق من مي سليم بعد تعرضها لحادث سير

خالد النبوي يكشف تفاصيل شخصيته في رسالة الإمام

خالد النبوي يكشف تفاصيل شخصيته في رسالة الإمام

عربي

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل