شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: مهرجان ثأر الأحرار بغزة يحمل رسائل وسيتخلله كلمة للنخالة

قيادي بالجهاد: مهرجان ثأر الأحرار بغزة يحمل رسائل وسيتخلله كلمة للنخالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري سرايا القدس، مهرجاناً مركزياً حاشداً يحمل اسم معركة "ثأر الأحرار"؛ وذلك وفاءً لدماء الشهداء القادة.

وسيقام المهرجان بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، لتأبين شهداء معركة ثأر الأحرار.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحرازين، إن المهرجان يحمل رسائل متعددة، أهمها للشعب الفلسطيني الذي يحتضنُ المقاومة التي لا يرى سواها خيارا في استرداد الحقوق المسلوبة وأن بوصلة الحركة ستظل تشير نحو القدس حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

وأوضح الحرازين أن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والكُتاب سيشاركون في المهرجان، الذي سيكون بمثابة استفتاء على خيار المقاومة، وبيعة جديدة لقادتها على هذا الطريق.

وسيتخلل المهرجان كلمة للأمين العام للحركة زياد النخالة وكلمة لسرايا القدس، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، بحضور ممثلين عن الغرفة المشتركة، وأهالي الشهداء، وجمهور المقاومة، بحسب القيادي الحرازين.

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