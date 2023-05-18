شؤون فلسطينية

جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد طاولة مستديرة مع أطباء المرحلة السريرية

جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد طاولة مستديرة مع أطباء المرحلة السريرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استضافت كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة بوليتكنك فلسطين رؤساء وأطباء المرحلة السريرية لبرنامج الطب البشري مساء الأربعاء، حيث عقد اللقاء برعاية ومشاركة سعادة رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم وبحضور نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية ورؤساء الدوائر والفريق الإداري في الجامعة والكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بانضمام كوكبة من الأطباء الأكفاء لتدريب طلبة برنامج الطب البشري، منوهاً لأهمية التواصل الدوري بين الجانبين للوقوف على أبرز القضايا التي نسعى من خلالها لتقديم التعليم الأكاديمي والبحثي والتدريب السريري ضمن معايير الجودة التي تهتم الجامعة بتحقيقها على الدوام، وتعزيز أواصر التعاون بما ينسجم مع مخرجات التعليم المعيارية على المستويين المحلي والدولي. كما أكد برهم على أهمية معالجة التغذية الراجعة من أبنائنا الطلبة في برنامج الطب البشري ومن زملائنا الأطباء لزيادة فعالية التدريب السريري لأن الطلبة هم محور العملية التعليمية وأساسها.

وأشاد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور ماجد دويك بالمستوى الأكاديمي والتقني والمهنية العالية التي يتمتع بها أطباء المرحلة السريرية، حيث أثار مجموعة من النقاط الإدارية والفنية التي من شأنها تحسين عملية التدريب السريري وتطوير منظومة العمل المشترك بين الأطباء كافة.

ودار خلال الجلسة نقاش مفصل من قبل الأطباء، حيث استمعت إدارة الجامعة لمداخلات من نقيب الأطباء في محافظة الخليل الدكتور وائل أبو اسنينة، ومن مدير المستشفى الأهلي الدكتور يوسف التكروري، ولجملة من الملاحظات البنّاءة التي طرحها الأطباء، والتي تقود عملية التدريب السريري وآليات تنظيم العمل للوصول إلى أعلى النتائج المرجوة من قبل الجميع.

كما وقام رئيس دائرة الطب السريري الدكتور مهند جابر بالرد والتوضيح على مجموعة من الاستفسارات والقضايا الحالية والمستقبلية التي تهم الحضور.

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