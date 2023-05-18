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السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل

السودان: الإعلان عن عدد القتلى المدنيين منذ منتصف إبريل
اشتباكات السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة أطباء السودان، الخميس، عدد القتلى المدنيين منذ منتصف نيسان/ إبريل الماضي جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت النقابة في بيان: "عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 832 جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي".

وأضافت: "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وعن الحصيلة الجديدة، أفادت النقابة بأن "عدد الوفيات بين المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 832 حالة وفاة و3 آلاف و329 إصابة".

وتابعت أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر؛ لعدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة، الثلاثاء، وسجلت 822 قتيلا و3215 جريحا بين المدنيين.

وقالت النقابة، في بيان ثانٍ، إن 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة من أصل 89 مستشفى (66%) في الخرطوم والولايات، والبقية تعمل بشكل كامل وجزئي وبعضها يقدم خدمات إسعافات أولية.

وأكملت: "اعتدت قوات الدعم السريع مساء الأربعاء على 3 سيارات إسعاف، واعتقلت طبيبا و 2 من سائقي الإسعاف واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، أثناء قيادتهما لسيارة إسعاف تحمل أسطوانات أوكسجين للمرضى والمصابين في مستشفيات جنوبي الخرطوم".

وحتى الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب عن قوات "الدعم السريع".

ويشهد السودان، منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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