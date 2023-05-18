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شؤون فلسطينية

اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه لحملة "لأجل فلسطين"

اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه لحملة "لأجل فلسطين"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، دعمها لخطاب فلسطين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2023، وتبني وإسناد حملة (لأجل فلسطين).

وأكدت الأمانة في بيان صدر عنها، استعدادها للعمل قانونيا لدعم الحملة، مطالبة كل المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية بالانضمام لهذه الحملة الدولية والدعوة الجادة إلى توسيع المشاركة فيها حتى تنتصر فلسطين وينتصر شعبها بإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت على مواقفها الثابتة في نظامها الأساسي وكل قراراتها، الداعمة لحق الشعوب في الاستقلال والتحرر ومناهضة الاستعمار والتمييز العنصري.

وقالت: إن دولة فلسطين حقيقة قائمة بكافة أركان الدولة، شعب وأرض وحكومة وطنية، علم ونشيد وجواز سفر، ولولا بطش الاحتلال الإسرائيلي لكان المكان والميناء والاعتراف الدولي، داعية العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

يشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب التقت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، وفيصل عرنكي، ورمزي رباح، ونقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حسين شبانه، ومنسق عام الحملة قاسم عواد، ورئيس الحملة الأكاديمية الدولية لمحاربة العنصرية والابارتهايد رمزي عودة.

وأكدت الأمانة العامة أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى التي تأتي على رأس أولويات اتحاد المحامين العرب، والمطالبة بحقوق شعبنا العربي في فلسطين في نيل حريته واستقلاله على كامل ترابه الوطني، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.



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