لقاء سعودي أمريكي عسكري رفيع في الرياض

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن لقاء عسكري جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وقائد القيادة المركزية الأمريكية، لبحث التعاون الدفاعي بين البلدين.وقالت الوزارة، إن الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل الفريق الأول مايكل كوريلا، الذي يزور السعودية حاليا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكانت القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الأمريكية، أعلنتا الأسبوع الفائت عن اختتام فعاليات تمرين "الصداقة 2023" بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية.