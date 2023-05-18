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شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بالتدخل لوقف تنفيذ قانون فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة

الخارجية تطالب بالتدخل لوقف تنفيذ قانون فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وأوامره البدء بتطبيق قانون كنيست إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين العودة لبؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها وتكثيف الاستيطان فيها.

واعتبر الوزارة هذه التدابير استعمارية توسعية وعنصرية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وترى أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.

وطالبت الوزارة بصحوة ضمير وأخلاق دولية تكفل لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني وما زال متواصلا وتوفر له المناخات اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

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