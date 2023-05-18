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شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تطلب فرض إغلاق على الضفة اليوم.. والجيش وشاباك يعارضان

شرطة الاحتلال تطلب فرض إغلاق على الضفة اليوم.. والجيش وشاباك يعارضان
شرطة الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
طلبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية مع مسيرة الأعلام التي ستنظم اليوم.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فإن الشرطة طلبت فرض إغلاق على الضفة الغربية اليوم، ولكن الجيش وشاباك عارضوا ذلك.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها في القدس، استعدادًا لمسيرة الأعلام، بمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين.

وذكر موقع (واي نت) الإسرائيلي، أن هناك استنفارًا في المنظومة الأمنية للاحتلال خشية إطلاق صواريخ من غزة وتنفيذ عمليات بسبب مسيرة الأعلام.

ووفقًا للموقع، فإن حالة استنفار في أوساط المنظومة الأمنية خشية من أي سيناريوهات، مثل وقوع مواجهات في البلدة القديمة، أو إطلاق صواريخ من غزة، أو محاولة تنفيذ هجمات.

وقال: إن "الشرطة أكدت هذا الصباح أن المسيرة ستمر كما هو مخطط لها، وفق مسارها المعتاد، وستدخل عبر باب العامود والبلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق".

وأضاف الموقع: "لم يؤكد حتى هذا الصباح فيما إذا كان سيشارك وزراء وأعضاء كنيست من الائتلافي اليميني الحكومي الحالي في المسيرة، وسط توقعات بأن يشارك فيها على الأقل المتطرف إيتمار بن غفير".

وأكمل: "الشرطة نفت أن يكون هناك مخطط يسمح للمسيرة بالدخول للمسجد الأقصى".

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