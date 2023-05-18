شاهد: وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى قبل ساعات من مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطناقتحم وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاك فاسرلاف، اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى.وبدأت مجموعات المستوطنين يتقدمهم عضو (كنيست) سابقاً، يهودا غليك، صباح اليوم الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.يأتي ذلك بعدما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه، تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى وانتشرت فيها لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.وتستعد أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في القدس، لتأمين مسيرة الأعلام التي ستنظمها مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الخميس.