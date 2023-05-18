إعلام الاحتلال: استنفار بالمنظومة الأمنية خشية إطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات

رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع إسرائيلي، اليوم الخميس، أن هناك استنفارًا في المنظومة الأمنية للاحتلال خشية إطلاق صواريخ من غزة وتنفيذ عمليات بسبب مسيرة الأعلام.







ووفقًا لموقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن حالة استنفار في أوساط المنظومة الأمنية خشية من أي سيناريوهات، مثل وقوع مواجهات في البلدة القديمة، أو إطلاق صواريخ من غزة، أو محاولة تنفيذ هجمات.





وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها في القدس، استعدادًا لمسيرة الأعلام، التي ستنظم بعد ظهر اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين.وقال الموقع: إن "الشرطة أكدت هذا الصباح أن المسيرة ستمر كما هو مخطط لها، وفق مسارها المعتاد، وستدخل عبر باب العامود والبلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق".وأضاف: "لم يؤكد حتى هذا الصباح فيما إذا كان سيشارك وزراء وأعضاء كنيست من الائتلافي اليميني الحكومي الحالي في المسيرة، وسط توقعات بأن يشارك فيها على الأقل المتطرف إيتمار بن غفير".وأكمل الموقع الإسرائيلي: "الشرطة نفت أن يكون هناك مخطط يسمح للمسيرة بالدخول للمسجد الأقصى".