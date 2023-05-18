الاحتلال يُصيب مواطنًا ويعتقل آخرين من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ثلاثة مواطنين، من نابلس وبيت لحم، عقب حملة مداهمات قامت بها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشاب أحمد حسون من بيت إمرين شمال نابلس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها في نابلس، وتعرضت لإطلاق نار.وبحسب الهلال الأحمر، فإن شابا أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع.وفي بيت لحم، اعتقل المحرر خليل محمد الشيخ من قرية مراح رباح، والمحرر محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار.واقتحمت تلك القوات منازل مجموعة من المواطنين في تلك المنطقتين، وفتشتها بشكل دقيق وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني.