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شؤون فلسطينية

مجدلاني يضع وفدًا من الاقتصاديين الأمريكيين بصورة الأوضاع الاقتصادية

مجدلاني يضع وفدًا من الاقتصاديين الأمريكيين بصورة الأوضاع الاقتصادية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، وفدا من الاقتصاديين الأمريكيين من أعضاء نادي لينكولين من نيويورك في الولايات المتحدة.

واطلع مجدلاني الوفد على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على حق تقرير شعبنا الفلسطيني لمصيره وبناء الدولة المستقلة على ترابنا الفلسطيني وفقا للقوانين والشرائع الدولية.

وتحدث عن أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، مؤكدا على دور المجتمع الأمريكي فيها عن طريق القطاع الخاص والقطاعات الاجتماعية وليس فقط عن طريق القطاعات الرسمية، حيث أن مسيرة السلام متوقفة منذ 14 عامًا.

وأكد مجدلاني أن السلام هو خيار استراتيجي وأن المفاوضات هي طريق الوصول إلى السلام، وهو بديل عن أية خيارات أخرى، مؤكدًا أيضا على خيار المقاومة الشعبية السلمية لتحريك المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والمنطقة، وبرغم صعوبة الأوضاع تحت الاحتلال، إلا أن معدلات النمو في فلسطين تعتبر من معدلات عالية مقارنة بالدول المحيطة (الأردن ولبنان) فقد وصلت إلى 3.9% هذا العام.

وتحدث عن أهمية إنشاء شراكات مع الأمريكيين، فهناك قانون استثمار مشجع ومتطور، يشجع الاستثمار ويقدم التسهيلات في فلسطين للمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح مجدلاني أن هناك قطاعا بنكيا نشطا ويشكل شريانا لدعم الاقتصاد والتمويل الاستثماري، وأنه تم إنشاء بنك الاستقلال للتنمية لدعم الاستثمار لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك بعض القطاعات الصناعية المختلفة والصناعات المتطورة في مدينة الخليل ونابلس وخاصة الصناعات الدوائية حيث يوجد ثمانية مصانع كبرى، حاصلة جميعها على أيزو (الجودة) ويتم التصدير إلى أوروبا وروسيا الاتحادية ودول أخرى.

وتناول قطاع الطاقة البديلة، حيث نستورد حاليا من إسرائيل الكهرباء بقيمه 2 مليون دولار سنويا، وعليه يجب تطوير الطاقه البديلة وتطوير محطات توليد الطاقة ومنها محطه غاز في شمال الضفة.

وتناول بإسهاب حول قطاع السياحة في فلسطين، وخاصة السياحة الدينية في مدينه بيت لحم والخليل والقدس وأريحا، وأن فلسطين تتميز بتنوع مناخي جميل جدا رغم المساحه الضيقة، وهذه قطاعات هامة نعمل بها ويمكن العمل في فلسطين بالاستثمار المباشر، وهيئة الاستثمار تقدم الفرص المتاحة والمعلومات بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك قطاع خاص فاعل نشجعه وندعمه أو عبر الشراكة مع صندوق الاستثمار السيادي الفلسطيني، والذي ويستثمر مبلغ قدره مليار دولار في العام في الوطن.

كما تحدث عن قطاعي البناء والانشاءات، مؤكدا أنها تشكل 26% من الناتج القومي الذي وصل إلى 17 مليار دولار سنويا، ويشكل قطاع الخدمات 28% من الناتج القومي الإجمالي ممثلا بشركات الاتصالات وشركات (واي فاي).

وقال مجدلاني إن نسبة استخدام الواي فاي تصل إلى 90% من سكان الفلسطينيين، حيث شكلت فترة كورونا تحولا كبيرا، بسبب إغلاق المناطق وعزلها، حيث تحول التعليم بنسبة 100% على النت، حتى في المناطق القروية والريفية، وتم إيصال واي فاي وأجهزة حاسوب للطلاب.


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